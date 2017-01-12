"Нафтогаз" прогнозує скорочення запасів газу в ПСГ України до 8 млрд куб. м на початок березня

Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) України, за розрахунками НАК "Нафтогаз України", на початок березня становитимуть близько 8 млрд куб. м, повідомила прес-служба Кабінету Міністрів.

За її даними, НАК надав відповідні дані під час наради під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з питань забезпечення країни енергоресурсами.

"Голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв зазначив, що ситуація із забезпеченням газом є стабільною... За його інформацією, в ПСГ є понад 11 млрд куб. м газу. Очікується, що на кінець лютого - на початок березня Україна вийде на 8 млрд куб. м газу, що приблизно дорівнює показнику березня 2014 року", - зазначили в прес-службі уряду.

Як повідомлялося, Україна від початку опалювального сезону, що стартував 13 жовтня, і до 8 січня 2017 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 22,2% (на 3 млрд 272,47 млн куб. м) - до 11 млрд 459,56 млн куб. м.