Події

09:43 13.01.2017

Гройсман доручив виділити додатково 0,5 млрд грн на закупівлю снігоприбиральної техніки для автодоріг у 2017 році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне виділити додаткові 0,5 млрд грн на купівлю снігоприбиральної техніки для обслуговування автомобільних доріг у 2017 році.

Як повідомила прес-служба Кабінету Міністрів, у четвер прем'єр провів нараду з питань розвитку дорожньої інфраструктури та вдосконалення системи утримання автомобільних доріг в Україні в зимовий період. Під час наради її учасники обговорили проблему недостатньої кількості необхідної техніки для утримання доріг узимку та їх технологічної застарілості.

"Що мене турбує: у нас зараз відсутня якісна система прибирання доріг. Тому будь-який снігопад - ДСНС починає допомагати вирішувати проблеми, хоча, по суті, "Укравтодор" має просто системно утримувати дороги, і тоді ситуація буде абсолютно контрольована. Треба змінювати технології, треба придбати нову техніку", - сказав В.Гройсман.

Прем'єр наголосив, що підрозділи і техніку ДСНС необхідно залучати до прибирання снігу, коли йдеться про дійсно аномальні опади. "У цьому контексті глава уряду доручив збільшити ресурс на придбання нової техніки для зимового прибирання на 500 млн (грн) на додаток до 250 млн грн уже передбачених", - йдеться в повідомленні.

На думку В.Гройсмана, закуповувана техніка має бути українського виробництва.

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