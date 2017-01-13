У чергах на кордоні з Польщею майже 600 автомобілів

590 автомобілів стояли в чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею станом на 8-му годину ранку, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Краковець" - 200 автомобілів, у ПП "Угринів" - 120, у ПП "Ягодин авто" - 100, у ПП "Устилуг" і "Смільниця" - по 40, у ПП "Рава-Руська", "Грушів" і "Шегині" - по 30 транспортних засобів.

У пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною - 15 автомобілів.

На кордоні з Румунією та Словаччиною черг немає.