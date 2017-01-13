Бойовики за минулу добу 78 разів обстріляли сили АТО, поранено трьох бійців ЗСУ

Бойовики незаконних збройних формувань за минулу добу 78 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю вранці.

"Троє наших військових поранені", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку противник відкривав вогонь у бік українських позицій із мінометів у районі Водяного і Широкиного. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Водяне і Широкине обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному і Талаківці також вів вогонь снайпер.

На луганському напрямку з 152-мм артилерії обстріляно Калиново-Попасну та Новозванівку. Зі 120- і 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів і стрілецької зброї - по Новозванівці та Новоолександрівці.

На донецькому напрямку зі 120- і 82-мм мінометів - Луганське, Троїцьке і Зайцеве. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали позиції ЗСУ в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки і Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника.