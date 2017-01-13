Події

09:56 13.01.2017

Бойовики за минулу добу 78 разів обстріляли сили АТО, поранено трьох бійців ЗСУ

Бойовики незаконних збройних формувань за минулу добу 78 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю вранці.

"Троє наших військових поранені", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку противник відкривав вогонь у бік українських позицій із мінометів у районі Водяного і Широкиного. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Водяне і Широкине обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному і Талаківці також вів вогонь снайпер.

На луганському напрямку з 152-мм артилерії обстріляно Калиново-Попасну та Новозванівку. Зі 120- і 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів і стрілецької зброї - по Новозванівці та Новоолександрівці.

На донецькому напрямку зі 120- і 82-мм мінометів - Луганське, Троїцьке і Зайцеве. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали позиції ЗСУ в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки і Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника.

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