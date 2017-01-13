Події

09:27 13.01.2017

Гройсман вимагає від профільних відомств до 1 квітня підготуватися до початку робіт із будівництва автодоріг

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від профільних відомств до 1 квітня повністю підготуватися до початку робіт із будівництва автодоріг.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету Міністрів, у четвер прем'єр провів нараду з питань розвитку дорожньої інфраструктури, під час якої учасники обговорили підготовку до початку масштабної реконструкції та будівництва доріг у 2017 році.

"Зараз нам необхідно дуже швидко готуватися до початку масштабних будівельних робіт із ремонту, часткового ремонту, капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових доріг. 1 квітня ми маємо бути повністю готові: тендери, гроші, закупівлі - все має бути готове", - наголосив прем'єр.

За його словами, одним із пріоритетних проектів автодорожніх робіт в Україні стане магістраль, що сполучає Львів з Одесою.

Крім того, прем'єр відзначив необхідність закінчення робіт із будівництва дороги Одеса-Рені.

В. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак додав, що в 2016 році було відремонтовано 950 км доріг, нині в незадовільному стані перебувають 17% доріг.

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