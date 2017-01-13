Події

09:59 13.01.2017

Сходження лавин можливе в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей

Український гідрометцентр попереджає, що 13-14 січня у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей високий рівень небезпеки сходження снігових лавин.

"13-14 січня у зв'язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний (III) рівень лавинонебезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Держслужба України з надзвичайних ситуацій просить громадян утриматися від походів у гори.

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