Події

10:14 13.01.2017

Гройсман запропонував молдовському колезі провести засідання міжурядової комісії у квітні-травні в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у телефонній розмові з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом висловив пропозицію провести засідання міжурядової комісії в Україні у квітні або травні.

"Володимир Гройсман запропонував провести перше з 2011 року засідання міжурядової комісії у квітні-травні цього року в Україні. Він також позитивно оцінив результати зустрічі співголів міжурядової комісії України та Молдови - першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та віце-прем'єр-міністра економіки Республіки Молдова Октавіана Калмика - в листопаді 2016 року в Кишиневі", - повідомляє прес-служба українського уряду за підсумками розмови.

Український прем'єр підтвердив запрошення молдовському колезі взяти участь у зустрічі глав урядів країн-членів ГУАМ і бізнес-форумі в її рамках, які планується провести в Києві.

Серед інших питань порядку денного двосторонніх відносин прем'єр-міністри обговорили так звані пакетні домовленості щодо Дністровського комплексного гідровузла. У цьому контексті глава українського уряду запропонував доручити відповідним міністерствам і відомствам провести протягом лютого переговори для вироблення остаточних рішень.

Окремо В.Гройсман відзначив зацікавленість України у відновленні постачання електроенергії на ринок Молдови та готовність взяти участь у відповідному тендері.

Крім того, він позитивно оцінив рішення уряду Молдови скасувати обмежувальні заходи для української м'ясо-молочної продукції в 2017 році.

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