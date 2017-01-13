Події

10:37 13.01.2017

Бізнес вірить у пожвавлення ділової активності й очікує прискорення інфляції та девальвації - опитування НБУ

Український бізнес суттєво поліпшив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг у 2017 році: баланс очікувань щодо випуску товарів і послуг у IV кварталі підвищився до 11,1% із 5,4% у III кварталі, свідчать результати чергового опитування Національним банком керівників підприємств.

"Основними перешкодами, які обмежують спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва, вони називають високі ціни на енергоносії та нестабільну політичну ситуацію", - йдеться в матеріалах опитування.

Зокрема, занадто високі ціни на енергоносії відзначили 50,6% опитаних (кварталом раніше - 42,9%), політичну нестабільність - 45% (44,5%), коливання курсу гривні - 43,1% (40,5%), занадто високі ціни на сировину та матеріали - 42,2% (40,2%), надмірний податковий тиск - 36,4% (32,9%).

Погіршення цих показників знизило індекс ділової активності до 108,7% зі 109,2% у третьому кварталі. Найбільш оптимістично налаштовані керівники підприємств переробної промисловості, енерго- та водопостачання, а також сфери торгівлі.

Водночас в останньому кварталі року бізнес посилив інфляційні та девальваційні очікування. Якщо в III кварталі компанії прогнозували, що інфляція становитиме 13,8% через 12 місяців, то у IV кварталі вони очікували інфляцію на рівні 16,2% на кінець 2017 року.

"До погіршення очікувань призвела підвищена волатильність обмінного курсу гривні, а також очікування щодо підвищення доходів населення та, відповідно, збільшення споживчого попиту", - зазначає Нацбанк.

Згідно з опитуванням, під час якого середньозважений курс на міжбанківському ринку становив 25,78 грн/$1, респонденти очікували в середньому курсу через 12 місяців на рівні 29,16 грн/$1, тоді як кварталом раніше за середньозваженого курсу на момент опитування 25,60 грн/$1 середні очікування становили 28,03 грн/$1.

"Значно зросла частка респондентів, які очікують зростання курсу вище 30 грн/$,1 - до 30,4% із 17,2% у III кварталі", - констатує НБУ.

З огляду на очікуване поступове відновлення виробництва підприємства прогнозують зростання своїх потреб у позикових коштах найближчим часом, йдеться також у дослідженні. Проте частка респондентів, які планують брати кредити, зменшилася з 36,7% до 34,6% незважаючи на поліпшення балансу оцінок щодо посилення жорсткості кредитних умов із 32,8% до 30,3%, зазначає центробанк.

Він додає, що переважна більшість (85% опитаних) підприємств віддає перевагу кредитам у національній валюті.

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