Події

10:40 13.01.2017

"Київенерго" просить своїх клієнтів не розраховуватися з компанією через ГІОЦ

Столична енергокомпанія ПАТ "Київенерго" просить своїх клієнтів не розраховуватися з компанією через платіжки КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ).

"У зв'язку із розповсюдженням ГІОЦ нового формату платіжки, єдиної для всіх комунальних послуг, звертаємо увагу своїх клієнтів на те, що оплата послуг "Київенерго", як і раніше, має здійснюватися виключно за платіжними документами "Київенерго", сформованими системою енергокомпанії... Просимо не оплачувати послуги з тепло- та електропостачання у січні за платіжками ГІОЦ, оскільки не можемо гарантувати надходження коштів за спожиті послуги", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

У свою чергу генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розкритикував дії ГІОЦ. "ГІОЦ без дозволу включив "Київенерго" до своїх платіжок, а нам ("Укрпошті" - ІФ) так опустив комісію, що стало невигідно їх приймати... Бізнес можна вести жорстко, але чесно, а не намагатися "віджати" партнерів. Моя відповідь - не дочекаєтеся", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомлялося, "Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі. "ДТЕК" належить 72,4% акцій "Київенерго". Ще 25%+1 акцією компанії володіє держава.

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