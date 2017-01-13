НАЗК перевірить кандидатів на посади суддів Верховного Суду України

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснюватиме спеціальну перевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду України, повідомила голова НАЗК Наталія Корчак.

"НАЗК проводитиме спецперевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Перевірка проходитиме за запитами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і відповідно до законів України "Про запобігання корупції" та "Про судоустрій і статус суддів" та порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад із підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою КМУ", - написала Н.Корчак на сторінці у Facebook у п'ятницю.

За її словами, рішення про перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації за 2015 рік, яка здійснюватиметься з січня 2017 року, було прийнято на засіданні НАЗК.