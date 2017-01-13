ФГВФО відновить виплати вкладникам банку "Фінанси та Кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) після технологічної перерви має намір продовжити виплати вкладникам ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"(Київ) у першій половині лютого, повідомляється на веб-сайті фонду.

Фонд наголошує, що виплати здійснюватимуться за загальним реєстром вкладників, тому відправляти індивідуальні звернення до фонду не потрібно.

Як повідомлялося, Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО прийняв постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", бенефіціаром якого є мажоритарій і виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.

"Через невиконання задекларованих заходів щодо поліпшення ліквідності й відсутність достатніх дій з боку власників банку для запобігання його неплатоспроможності, а також через невідповідність діяльності банку вимогам банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ, регулятор зарахував банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних з 17 вересня, а ФГВФО 18 вересня ввів в банк тимчасову адміністрацію на період до 17 грудня", - повідомив регулятор.

Крім того, Нацбанк має намір відсудити у Жеваго заставу рефінансування "Фінанси та Кредит", яким стало фінансове поручительство в розмірі 1,45 млрд грн.

Банк "Фінанси та Кредит" засновано в 1990 році.

Згідно з даними НБУ, за розміром загальних активів на 1 липня 2015 року банк посідав 10-те місце (38,88 млрд грн) серед 127 банків, що діяли в країні. Його зобов'язання перед фізичними особами на цю дату дорівнювали 16,98 млрд грн, зокрема у валюті - 11,61 млрд грн.