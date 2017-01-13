На автодорогах України за добу внаслідок негоди та аварійних ситуацій загинули шість і дістали травм 66 осіб

На автодорогах України за минулу добу внаслідок ускладнення погодних умов і підвищеної аварійної ситуації загинули шість і травмовані 66 громадян, повідомляє в п'ятницю департамент комунікації Національної поліції України.

За даними Нацполіції, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях. Ще в дев’ятьох областях рівень аварійності залишається високим.

В Одеській області на автодорогах Р-55 і Р-71 обмежено рух автотранспорту.