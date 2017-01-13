Кабмін ліквідував посаду заступника міністра

Кабінет Міністрів України ліквідував посаду заступника міністра - керівника апарату.

Згідно з постановою №1 від 11 січня, уряд виключив цю посаду з переліку тих заступників, які можуть бути у міністра. При цьому Кабмін зберіг максимальну кількість заступників міністра в п’ять осіб (за винятком міністра юстиції, у якого може бути вісім заступників).

Це рішення прийнято відповідно до закону "Про державну службу", яким передбачено введення посади державного секретаря замість заступника міністра - керівника апарату.