Події

12:23 13.01.2017

Виші в Україні мають завершити процес декомунізації своїх назв

Міністерство освіти і науки України закликає вищі навчальні заклади терміново завершити процедуру декомунізації своїх назв.

"Інформуємо, що необхідно терміново завершити процедуру приведення раніше присвоєних об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних і святкових дат, назв і дат історичних подій у відповідність до вимог закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", - йдеться в листі Міносвіти керівникам вишів, оприлюдненому на сайті відомства.

У листі зазначено, що в разі невідповідності назв вишів вимогам цього закону, а також у разі невідповідності в юридичній адресі вишу та назві відповідного населеного пункту Міносвіти вважатиме, що діяльність таких навчальних закладів не відповідає законодавству, і не зможе розглядати вхідну документацію від них.

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