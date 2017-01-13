Події

12:33 13.01.2017

Україна в 2016 р. збільшила виробництво м'яса на 0,7%, скоротила молока - на 2,1%, яєць - на 9,9%

Виробництво молока в Україні в січні-грудні 2016 року (без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, частини зони проведення АТО) скоротилося на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 10,387 млн тонн.

За даними Державної служби статистики, м'яса (у живій вазі) в країні було вироблено 3,294 млн тонн - на 0,7% більше, ніж у 2015 році.

Виробництво яєць впало на 9,9% - до 15,11 млрд шт.

Як повідомлялося з посиланням на статдані, Україна в 2015 році скоротила виробництво м'яса на 19,2% - до 3,277 млн тонн, молока - на 4,7%, до 10,615 млн тонн, яєць - на 14,3%, до 16,78 млрд шт.

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