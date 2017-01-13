ДФС розблокувала рахунки агровиробників для сплати ПДВ на один день

Державна фіскальна служба (ДФС) розблокувала на один день - 13 січня - рахунки сільгосптоваровиробників у системі електронного адміністрування (СЕА) ПДВ.

Згідно з повідомленням на сайті Української аграрної конфедерації (УАК), розблокування рахунків стало можливим завдяки зверненню аграрних асоціацій до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Усім, кому необхідно здійснити операції, лише сьогодні, 13 січня, у період з 9:00 до 17:00 відповідні рахунки будуть доступні", - йдеться на сайті УАК.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк доручив главам ДФС і Держказначейства розблокувати електронні рахунки аграріїв для сплати ПДВ та його відшкодування за 2016 рік.

Спецрежим ПДВ для агровиробників скасовано з 2017 року. Він діяв із 1998 року і передбачав акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ на своїх рахунках.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що після скасування спрецрежиму депутати передбачили норми про перехід агровиробників зі спецрежиму на державну підтримку в прямій нормі закону №1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році".

Для сільгосптоваровиробників, що використовують місячний податковий період, рахунки мають закриватися 31 січня 2017 року, для тих, які працювали за квартальним податковим періодом, - 20 лютого 2017 року.

У першій декаді січня аграрії заявили про блокування спецрахунків ДФС і Держказначейством.