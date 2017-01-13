НБУ в 2016 р. направив правоохоронцям інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 40 банків

Національний банк України (НБУ) в 2016 році за результатами виїзних та безвиїзних перевірок направив правоохоронним органам інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 40 банків і двох небанківських фінансових установ, повідомив НБУ на веб-сайті.

Згідно з повідомленням, надана правоохоронцям інформація, зокрема, стосувалася проведення клієнтами банків фіноперацій із готівкою у значних обсягах, фіноперацій із купівлі та перерахування коштів за межі України, які можуть свідчити про незаконне виведення капіталів, "схемних" фіноперацій, за допомогою яких могли приховуватися реальні джерела походження коштів, або виводитися капітали за межі України, а також інших ризикових фіноперацій, зокрема таких, що здійснювалися на підставі підроблених документів.

НБУ протягом року також неодноразово повідомляв правоохоронцям про підозрілі операції під час виконання резидентами боргових зобов'язань за залученими від нерезидентів кредитами та позиками в іноземній валюті.

"У минулому році проводити схемні операції стало набагато важче завдяки впровадженій регулятором процедурі аналізу фінансових операцій банківських установ. Крім того, НБУ перебуває в постійному діалозі з ринком та правоохоронними органами для попередження актуальних ризиків. Наприклад, завдяки зворотному зв'язку від правоохоронних органів НБУ отримує інформацію про результати розгляду переданої інформації, зокрема про непоодинокі факти відкриття кримінальних проваджень", - наводить прес-служба НБУ слова директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези.