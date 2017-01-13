На Закарпатті з полудня заборонено рух вантажівок на трьох дорогах

З огляду на складні погодні умови з 12:00 п'ятниці, 13 січня, тимчасово обмежено рух великовантажних транспортних засобів на трьох автодорогах державного значення в межах Закарпатської області, повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначено в повідомленні, йдеться про траси М-06 Київ-Чоп, М-08 обхід м. Ужгорода - КПП "Ужгород", Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів.

При цьому в ДСНС повідомляють, що у зв'язку з повним завершенням очищення доріг від снігу та поліпшенням погодних умов з 10:00 13 січня відновлено рух для всіх транспортних засобів на автодорогах державного значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг та Р-71 Одеса-Іванівка-Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижівка.

"Таким чином, обмежень у русі транспорту на автодорогах Одеської області немає", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти України працюють у звичному режимі.