Події

13:59 13.01.2017

ФГВФО 16 січня розпочне виплати вкладникам Інвестбанку та продовжить вкладникам банку "Хрещатик" і Дельта Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) із 16 січня розпочне виплати вкладникам ПАТ "КБ "Інвестбанк" (Одеса), повідомляється на веб-сайті фонду.

Згідно з повідомленням, виплати здійснюватимуться в період до 24 лютого включно через установи банку "Південний" (Одеса).

Крім того, 16 січня ФГВФО продовжить виплати вкладникам банку "Хрещатик" і Дельта Банку. Виплати здійснюватимуться до 24 лютого, для вкладників банку "Хрещатик" - через установи банку-агента ПУМБ, Дельта Банку - через Укргазбанк (усі Київ).

Як повідомлялося, правління НБУ 15 грудня визнало ПАТ "КБ "Інвестбанк" неплатоспроможним, оскільки після віднесення його до категорії проблемних раніше акціонери фінустанови не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу у відповідність до вимог законодавства.

За даними НБУ, 98% вкладників Інвестбанку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми у 200 тис. грн.

Станом на 7 червня 2016 року основними власниками Інвестбанку були громадяни України Олексій Котковський (41,25% акцій), Олександр Незвінський (19,96%), Тамара Незвінська (2,35% акцій) і ТОВ "Баб-Інвест" (24,05% акцій).

Інвестбанк, згідно з даними НБУ, на початок жовтня цього року за розміром активів (410,2 млн грн) посідав 76-те місце серед 100 банків, що діяли на той момент. Його заборгованість перед фізичними особами становила на той момент 143,6 млн грн, зокрема в іноземній валюті - 73,54 млн грн, перед юрособами - відповідно 15,9 млн грн та 0,91 млн грн.

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