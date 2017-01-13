Події

14:16 13.01.2017

"Укрспирт" із січня підвищив ціни на спирт на 10,6%, із березня планує ще на 8%

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" повідомило про двоетапне підвищення цін на спирт у 2017 році: із січня на 10,6%, із березня - на 8%.

"Зростання відпускної ціни на вироблену продукцію зумовлене економічними обставинами", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі держкомпанії.

За інформацією компанії, останнього разу ціни на спирт підвищували у квітні 2016 року на 17-18%. Із квітня 2016 року значно подорожчала сировина - на 14%, паливо та електроенергія - майже на 24%, відповідно виникла необхідність підвищити ціни на спирт.

"Укрспирт" планує підвищити ціни не лише на спирт, а й на всі види спиртовмісної продукції.

Нині держкомпанія здійснює щорічне переукладення контрактів із компаніями-споживачами. Станом на 12 січня укладено угоди на постачання спирту компаніям лікеро-горілчаної та фармацевтичної галузей.

Як повідомлялося, з квітня по грудень 2016 р. ціни на спирт класу "Люкс" становили 285 грн/дал (із ПДВ).

ДП "Укрспирт" перебуває в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Його чистий збиток за 2015 рік становив 13,89 млн грн проти чистого збитку у більш ніж 500 млн грн за 2014 рік.

У 2015 році "Укрспирт" скоротив виробництво спирту на 21% - до 9,4 млн дал, лікеро-горілчаних виробів наростив у 2,4 раза - до 58,3 тис. дал, а також виробив 140,7 тис. дал омивача для стекол. Обсяги продажу спирту знизилися до 9,6 млн дал, лікеро-горілчаних виробів зросли в 2,1 раза - до 58,1 тис. дал.

Основним ринком збуту продукції "Укрспирту" в 2015 році був внутрішній ринок. На зовнішніх ринках підприємство реалізувало близько 140 тис. дал етилового спирту. Частка експорту становила 2% загального обсягу продажу спирту.

Загальна виробнича потужність ДП "Укрспирт" - понад 30 млн дал на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

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