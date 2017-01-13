Правозахисники сподіваються на якнайшвидший розгляд ЄСПЛ справ про порушення прав людини в Криму

Правозахисники розраховують, що найближчим часом Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочне розгляд по суті справ про порушення прав людини в Криму.

"Нині ми маємо вже близько десятка справ в Європейському суді з прав людини. Усі вони вже пройшли перший етап. Усім їм уже присвоєно номери, і ми чекаємо найближчим часом на розгляд справ по суті", - сказала юрист центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Анастасія Мартиновська на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

У свою чергу адвокат кримських мусульман та політв'язнів окупованого Криму Еміль Курбедінов прогнозує, що порушення прав людини в Криму з боку окупаційної влади триватиме.

"Прогнози невтішні. Ми вважаємо, що ці репресії (стосовно кримських татар в окупованому Російською Федерацією Криму - ІФ) посилюватимуться. А якщо не посилюватимуться, то триватимуть у тому самому руслі. Порушуватимуть кримінальні справи за статтями "тероризм" та "екстремізм", - зазначив Е.Курбедінов.