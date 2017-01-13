У Міноборони називають "російським фейком" інформацію про начебто захоплення бойовиками українських військових поблизу Донецька

Інформація про начебто захоплення бойовиками українських військовослужбовців і техніки поблизу Донецька є черговим фейком російської пропаганди, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України в п'ятницю.

"У зв'язку з поширенням деякими інтернет-ЗМІ відеосюжету щодо нібито захоплення бойовиками військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України поблизу Донецька заявляємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Відео, розміщеному 10 січня на сайті одного з пропагандистських російських телеканалів як хроніка останніх подій на Донбасі, насправді майже два роки, у ньому йдеться про події в Дебальцевому", - зазначено в повідомленні.

У прес-службі наголошують, що мета оприлюднення російськими пропагандистами старих відеокадрів - "підняти бойовий дух російсько-окупаційних військ на Донбасі, який останнім часом відчутно впав".

"Просимо українських журналістів бути пильними і не поширювати пропагандистських фейків ворога", - наголошується в повідомленні.