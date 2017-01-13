Події

14:31 13.01.2017

У Міноборони називають "російським фейком" інформацію про начебто захоплення бойовиками українських військових поблизу Донецька

Інформація про начебто захоплення бойовиками українських військовослужбовців і техніки поблизу Донецька є черговим фейком російської пропаганди, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України в п'ятницю.

"У зв'язку з поширенням деякими інтернет-ЗМІ відеосюжету щодо нібито захоплення бойовиками військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України поблизу Донецька заявляємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Відео, розміщеному 10 січня на сайті одного з пропагандистських російських телеканалів як хроніка останніх подій на Донбасі, насправді майже два роки, у ньому йдеться про події в Дебальцевому", - зазначено в повідомленні.

У прес-службі наголошують, що мета оприлюднення російськими пропагандистами старих відеокадрів - "підняти бойовий дух російсько-окупаційних військ на Донбасі, який останнім часом відчутно впав".

"Просимо українських журналістів бути пильними і не поширювати пропагандистських фейків ворога", - наголошується в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

Байден переніс візит в Україну на один день

Японія передала шпиталю Держприкордонслужби в Києві медобладнання на 22,5 млн грн

На Закарпатті з полудня заборонено рух вантажівок на трьох дорогах

ДФС розблокувала рахунки агровиробників для сплати ПДВ на один день

НБУ пояснює послаблення гривні спадом експорту на початку року

ОСТАННЄ

У Нацполіції виклали хронологію дій правоохоронців під час інциденту в Лук'янівському СІЗО

Поголів'я ВРХ в Україні за 2016 р. скоротилося на 2%, свиней - на 5,5%, птиці - на 0,8%

На Донбас планується на добровільній основі залучати медперсонал з інших регіонів

Правозахисники сподіваються на якнайшвидший розгляд ЄСПЛ справ про порушення прав людини в Криму

Нацполіція завершила службове розслідування трагедії в Княжичах

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/23727/kriminalisty-myslit-kak-prestupnik/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Alfa Romeo
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА