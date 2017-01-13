На Донбас планується на добровільній основі залучати медперсонал з інших регіонів

На Донбас планується на добровільній основі залучати медичний персонал з інших регіонів, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, головна мета проекту "Допомога йде" полягає в тому, щоб у подальшому закріпити за кожною лікарнею Донецької та Луганської областей, де бракує медперсоналу, висококваліфікованих фахівців із медичних закладів інших великих міст України.

Передбачається, що це дасть можливість ефективно проводити лікувально-профілактичні заходи і для надання необхідної медичної допомоги жителям регіону, і для профілактики захворювань.

Практичний етап пілотного проекту "Допомога йде" розпочнеться з третьої декади січня. Лікарняна мобільна бригада 6-ї Дніпровської міської клінічної лікарні на базі медичних закладів, розташованих у містах Мар’їнка, Красногорівка, Курахове Мар’їнського району, м. Світлодарськ і смт Миронівський Бахмутського району Донецької області, обстежить близько 150 дітей і 200 дорослих із різними видами захворювання. В подальшому на підставі висновків лікарів хворих направлятимуть на безоплатне лікування до Дніпра.