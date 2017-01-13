Події

14:38 13.01.2017

Поголів'я ВРХ в Україні за 2016 р. скоротилося на 2%, свиней - на 5,5%, птиці - на 0,8%

Поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні (без урахування тимчасово окупованої території АРК та зони проведення АТО) станом на 1 січня 2017 року становило 3,675 млн голів, що на 2% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року.

За даними Державної служби статистики, поголів'я корів за цей період знизилося на 2,7% і становило 2,107 млн голів.

Поголів'я свиней скоротилося на 5,5% - до 6,689 млн голів, овець і кіз - на 1%, до 1,312 млн голів.

Поголів'я птиці в країні порівняно з 1 січня 2016 року скоротилося на 0,8%, сягнувши 202,447 млн голів.

Як повідомлялося з посиланням на статдані, поголів'я ВРХ в Україні в 2015 році скоротилося на 3,5% порівняно з 2014 роком - до 3,75 млн голів, свиней - на 3,7%, до 7,079 млн голів, птиці - на 4,4%, до 204 млн голів, овець і кіз - на 3,3%, до 1,325 млн голів.

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