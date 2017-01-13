У Нацполіції виклали хронологію дій правоохоронців під час інциденту в Лук'янівському СІЗО

У Національній поліції розповіли про дії правоохоронців під час нещодавнього інциденту в Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві.

"Що стосується інциденту в СІЗО. Після отримання інформації про події, які відбувалися на території СІЗО, були вжиті оперативні заходи, задіяні всі наряди, які перебували поблизу... для гарантування безпеки за зовнішнім периметром, недопущення ускладнення оперативної ситуації навколо самого СІЗО", - розповів заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко в п'ятницю на брифінгу в Києві.

За його словами, ситуацію в самому СІЗО контролювали працівники ізолятора. "Надалі керівництво поліції також зайшло на територію (СІЗО), був проведений аналіз ситуації, і керівництво слідчого ізолятора повідомило про те, що в змозі врегулювати ситуацію власними силами", - розповів заступник голови Нацполіції.

Він додав, що протягом нетривалого часу "ситуація була повністю локалізована, всі підсудні були розміщені по камерах, де вони утримуються".

О. Вакуленко також нагадав, що слідчий підрозділ столичної поліції відкрив кримінальне провадження за фактом цих подій ч. 1 ст. 342 (опір працівникові влади, правоохоронного органу) КК України.

Як повідомлялося, увечері 11 січня стався інцидент між вязнями-"торгадівцями" в Лук'янівському СІЗО та охороною ізолятора. Для забезпечення порядку під час конфлікту будівлю СІЗО оточили співробітники поліції.

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що інцидент стався після того, як "торнадівці" після повернення з суду виявили посилення режиму їх утримання в ізоляторі. У відповідь на це, за словами нардепа, один з ув'язнених - "торнадівець" з позивним "Ахіллес"- відрізав собі вухо і "кинув ним у цього співробітника тюремної адміністрації".

За інформацією правоохоронців, станом на 23.26 конфлікт було вичерпано, і всі обвинувачені повернулися до камери.

Заступник міністра юстиції України Денис Чернишов зазначив, що неправомірних дій з боку бійців роти "Торнадо" щодо співробітників Лук'янівського СІЗО не було, і у "торнадівців" немає претензій до дій працівників ізолятора.

Прокуратура Києва проводить перевірку, слідчий відділ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції України в Києві вніс відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, окрім державного виконавця, приватного виконавця, під час виконання ним службових обов'язків).