Події

15:34 13.01.2017

Порошенко вручив нагороди прикордонникам, пораненим в АТО

Президент України Петро Порошенко під час відвідування Центрального клінічного шпиталю Держприкордонслужби вручив нагороди воїнам-прикордонникам, які брали участь та були поранені в АТО, повідомляє прес-служба глави держави.

Так, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено сержанта Ігоря Павловича і старшого прапорщика Сергія Самойлова. Глава держави також нагородив медаллю "Захисника Вітчизни" старшого сержанта Олексія Мазановича та медаллю "За військову службу Україні" військового лікаря підполковника медслужби прикордонного відомства Віктора Худякова.

Крім того, П. Порошенко ознайомився з умовами лікування та забезпечення поранених захисників необхідним для успішної реабілітації.

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