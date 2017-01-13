Події

15:42 13.01.2017

Чиновники, які використовують перевірки виконання рішення про підвищення мінімальної зарплати для тиску на бізнес, будуть звільнені

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що державні чиновники, які використовуватимуть перевірки виконання рішення про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року для тиску на бізнес, будуть звільнені.

"Глава уряду також зазначив, що чиновники, які використовуватимуть інструмент заробітної плати у 3200 грн як додатковий інструмент тиску на бізнес, будуть звільнені", - наголошується в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів.

В. Гройсман зазначив, що створені робочі групи для контролю виконання рішення про підвищення зарплати на місцях і в центрі є комбінованими і складаються з представників різних органів влади, що ускладнює можливість для здійснення цілеспрямованого тиску на бізнес.

Прем'єр додав, що підвищення мінімальної зарплати стосується близько 4 млн громадян.

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