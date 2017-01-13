Події

15:53 13.01.2017

Генпрокуратура ініціювала позапланові перевірки е-декларацій майже 30 народних депутатів

Генеральна прокуратура України ініціювала перед Державною службою фіскальної проведення документальних позапланових перевірок електронних декларацій 29 народних депутатів через встановлення невідповідності між задекларованими засобами та офіційно отриманими доходами декларантів.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Генпрокуратури, зокрема, згідно з наявною інформацією, один із народних обранців у період з 2001 до 2016 рр. отримав дохід у сумі 600 тис. грн. Однак за даними електронної декларації за 2015 рік йому належать грошові кошти в сумі майже 22 млн грн.

"Враховуючи, що такі випадки не рідкість, та для встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами та їхніми податковими агентами належних сум податків до бюджету, Генеральна прокуратура України перед Державною службою фіскальної України ініціювала проведення документальних позапланових перевірок із зазначених питань щодо 29 народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

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