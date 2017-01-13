Події

15:55 13.01.2017

На науку та дослідження в 2016 році в Україні витратили 0,3% ВВП

Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха заявляє, що в 2016 році на науку й проведення досліджень в країні було витрачено не більше 0,3% ВВП.

"За попередніми розрахунками можна стверджувати, що наукоємність українського ВВП впала до рекордно низьких - трохи більше 0,3% ВВП", - сказав заступник міністра під час обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій уряду на період до 2020 року.

Він зазначив, що більш точні дані можна буде отримати влітку, коли буде підбито статистичні підсумки.

М. Стріха додав, що невеликі кошти, які виділяються на науку, йдуть на соціальне забезпечення установ, а не на власне наукові дослідження.

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