Події

15:59 13.01.2017

Призначено директора Одеського територіального управління НАБУ

Директором Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) шляхом конкурсу був обраний голова Хмельницького відділення поліції Калинівського відділу ГУ Національної поліції у Вінницькій області Дмитро Руденко.

Як повідомляє в п'ятницю офіційний сайт НАБУ, відповідне рішення конкурсна комісія ухвалила 12 січня.

Д. Руденко до обрання на посаду очолював Хмельницьке відділення поліції Калинівського відділу ГУ Нацполіції у Вінницькій області. Раніше працював на посадах слідчого та очолював різні підрозділи в управлінні МВС у Вінницькій області. Має три вищих освіти: дві юридичних і одна за спеціальністю "Облік і аудит".

У НАБУ розповіли, що конкурс на посаду керівника Одеського територіального управління розпочався 1 листопада 2016 року. Участь у ньому взяли 47 кандидатів.

Повноваження Одеського територіального управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

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