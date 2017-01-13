НАБУ сподівається отримати повний доступ до Реєстру е-декларацій найближчими тижнями

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) в п'ятницю, 13 січня, підписали меморандум про співпрацю та обмін інформацією, що передбачає серед іншого доступ НАБУ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних НАПК.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, документ підписали директор Бюро Артем Ситник і глава НАЗК Наталія Корчак. Меморандум вступає в силу з дня підписання.

Всі технічні аспекти, необхідні для забезпечення повного доступу НАБУ до Реєстру е-декларацій, будуть врегульовані протягом найближчих тижнів.

"Отримання повного доступу до зазначеного реєстру підвищить ефективність виявлення корупційних злочинів, підслідних Бюро", - розраховують у НАБУ.