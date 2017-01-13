Події

16:26 13.01.2017

Митний експеримент в Україні дозволив зібрати на ремонт доріг додаткових 2,8 млрд грн

Митний експеримент, запроваджений урядом України у вересні 2015 року, дозволив протягом 2015-2016 років, отримати місцевим бюджетам додаткових 2,8 млрд грн для ремонту дорожньої інфраструктури, з них майже 1,5 млрд грн вже направлено на ремонтно-будівельні роботи.

Як повідомила прес-служба Держагентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), спочатку експеримент був введений у чотирьох областях України – Волинській, Одеській, Львівській, Чернівецькій, а в 2016 році – і в Києві.

"Лідером експерименту можна назвати Львівську область, до бюджету якої надійшла найбільша сума – 1,2 млрд грн. Понад мільярд грн вже направлено на ремонт автодоріг Львівської області", - наголошується в повідомленні.

Митний експеримент 2017 року поширюватиметься на всі області країни, що надасть можливість отримати додаткове фінансування для реконструкції та ремонту автодорожньої інфраструктури країни і як результат – забезпечити нову якість доріг і безпеку автомобільного руху.

Як повідомлялося, експеримент, ініційований Кабінетом Міністрів України, полягає у направленні 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що направляються при митному оформленні товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської і Чернівецької областей, Києва в спеціальні фонди відповідних обласних бюджетів із метою фінансування реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

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