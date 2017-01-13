Київ сподівається на технічну допомогу європейських партнерів у питанні переобладнання КПВВ на Донбасі - Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко і народний депутат Марія Іонова (фракція "Блок Петра Порошенка") проінспектували КПВВ "Майорськ" (Донецька обл.).

"Нульовий блокпост. Навіть у тумані видно Горлівку. (...) Кілька разів цей КПВВ обстрілювали, за час його роботи тут загинули 5 прикордонників, тому питання безпеки цивільного населення, так і працівників поста є дуже актуальними", - написала І. Геращенко на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Вона нагадала, що напередодні нового року українські силовики провели нараду щодо збільшення кількості працівників різних служб на КПВВ і прискорення руху.

"Люди в чергах кажуть, що стояли на годину менше, ніж зазвичай, але питання проходження КПВВ залишається болісним. (...) Ми говорили з фіскалами і прикордонниками про те, як подолати черги, важливе технічне переозброєння КПВВ. Ми очікуємо технічну допомогу в цих питаннях наших європейських колег і порушуватимемо це питання", - наголосила І. Геращенко.