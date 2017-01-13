Нагородну зброю від Авакова в 2014-2015 рр. отримали Порошенко, Гройсман, Парубій, Турчинов, Яценюк і кілька десятків депутатів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 2014-2015 роках видав нагородну зброю вищим представникам української влади і десятків народних депутатів.

Видання "Українська правда" від своїх джерел у правоохоронних органах отримало прізвища 400 осіб, які отримали нагородну зброю в зазначений період.

Так, президент України Петро Порошенко у вересні 2015 року наказом глави МВС був нагороджений пістолетом "Jones 1911" (калібр 45 ACP).

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час перебування віце-прем'єр-міністром у 2014 році отримав від А. Авакова пістолети "Форт 17-05" і "Jericho 941 FBL", штурмову гвинтівку "Форт-224", а як голова Верховної Ради в 2015 році - пістолет-кулемет K MP5 A4.

Спікер українського парламенту Андрій Парубій у березні 2014 року на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони отримав пістолет "Форт 17-05".

Нинішній секретар РНБО Олександр Турчинов у березні 2015 року був нагороджений пістолетом-кулеметом "Форт 226", на посаді в. о. президента України у квітні 2014 року – револьвером ALFА model 3541, у жовтні 2014 року як голова Верховної Ради він отримав пістолет ПСМ-05.

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк у 2014 році отримав від соратника із партії "Народний фронт" пістолети "Glock 19" і "Jericho 941 FBL", штурмову гвинтівку "Форт-224", а в травні 2015 року – кулемет 56-П-421 ("Максим").

Генеральний прокурор України Юрій Луценко як народний депутат у листопаді 2015 року був нагороджений пістолетом "Sphinx SDP".

Міністр оборони України Степан Полторак у жовтні 2015 року отримав від глави МВС револьвер ALFА model 3541.

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева у жовтні 2014 року була нагороджена пістолетом "Форт 9".

Серед нагороджених А. Аваковим народних депутатів найбільше зброї у кількості 6 пістолетів ("Форт-21.03", "Форт 9", "Glock 17", АПС, "Маузер" і Smith&Wesson mod. SW Colt 1911) отримав парламентарій від "Народного фронту", радник А. Авакова Ігор Котвицький.

У 2015 році лідер Радикальної партії Олег Ляшко отримав від глави МВС пістолет-кулемет K MP5 A4 і пістолет Colt 1911 М".

Бізнесмен, колишній голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський у лютому 2015 року був нагороджений А. Аваковим штурмовою гвинтівкою "Форт 221".