ФГВФО розпочав ліквідацію Інвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 13 січня розпочав ліквідацію ПАТ "КБ "Інвестбанк" (Одеса).

Як повідомляється на веб-сайті Фонду, процедура ліквідації триватиме два роки – до 12 січня 2019 року. Ліквідатором на відповідний період призначений Ігор Красюк.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку Україна (НБУ) 15 грудня визнало ПАТ "КБ "Інвестбанк" неплатоспроможним, оскільки після зарахування його до категорії проблемних, акціонери фінустанови не вжили достатніх заходів для приведення розміру статутного капіталу у відповідність з вимогами законодавства.

За даними НБУ 98% вкладників Інвестбанку отримають свої вклади в повному обсязі: їх розмір не перевищує гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн.

Станом на 7 червня 2016 року основними власниками Інвестбанку були громадяни України Олексій Котковський (41,25% акцій), Олександр Незвинський (19,96%), Тамара Незвинська (2,35% акцій) і ТОВ "Баб-Інвест" (24,05% акцій).

Інвестбанк, згідно з даними НБУ, на початок жовтня цього року за розміром активів (410,2 млн грн) посідав 76 місце серед 100 банків країни. Його заборгованість перед фізособами становила на той момент 143,6 млн грн, зокрема в іноземній валюті – 73,54 млн грн, перед юрособами – відповідно 15,9 млн грн і 0,91 млн грн.