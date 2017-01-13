Події

17:27 13.01.2017

На контрольовану Києвом територію повернули тіла трьох загиблих українських військовослужбовців

Представникам гуманітарного проекту Збройних сил України "Евакуація 200" передали тіла трьох загиблих українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передача відбулася в п'ятницю, 13 січня, в місті Донецьк, який знаходиться на непідконтрольної Києву території.

"Найближчим часом відбудеться процес упізнання тіл, а також судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті та обставини, за яких загинули українські військовослужбовці", - зазначено в повідомленні.

Згідно з інформацією Міноборони, зараз тіла військових доправляють до міста Дніпро (Дніпропетровська обл.), де вони будуть передані слідчим органам Національної поліції України і представникам Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи.

"Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України висловлюють співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну", - зазначено в повідомленні міністерства.

Як повідомлялося, 8 січня 2017 року прес-служба штабу АТО повідомила, що троє військовослужбовців ЗСУ не повернулися до розташування своєї частини в зоні проведення АТО, а зв'язок з ними зник.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що зниклі 8 січня на лінії розмежування військові загинули, і нібито йдуть переговори про повернення їх тіл на підконтрольну Києву територію.

12 січня спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що бойовики заявили про виявлення тіл у військовій формі на маріупольському напрямку (Донецька обл.), але без експертизи можна підтвердити, що це тіла трьох морських піхотинців, зниклих безвісти 8 січня.

ВАЖЛИВЕ

Рада НБУ 17 січня заслухає інформацію правління НБУ про стан валютного ринку

Курс гривні на міжбанку в п'ятницю знизився

Призначено директора Одеського територіального управління НАБУ

Чиновники, які використовують перевірки виконання рішення про підвищення мінімальної зарплати для тиску на бізнес, будуть звільнені

Порошенко вручив нагороди прикордонникам, пораненим в АТО

ОСТАННЄ

На посаду голови Нацполіції претендують 64 людини

НБУ і Мінфін проводять переговори про реструктуризацію ОВДП у власності центробанку

ФГВФО розпочав ліквідацію Інвестбанку

Нагородну зброю від Авакова в 2014-2015 рр. отримали Порошенко, Гройсман, Парубій, Турчинов, Яценюк і кілька десятків депутатів

Київ сподівається на технічну допомогу європейських партнерів у питанні переобладнання КПВВ на Донбасі - Геращенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/114958/nepridumannaya-zhizn/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА