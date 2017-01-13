На посаду голови Нацполіції претендують 64 людини
Національна поліція України оприлюднила список кандидатів на посаду голови Нацполіції, зокрема в. о. керівника поліції Вадим Троян, начальник київського главку поліції Андрій Крищенко, начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
Прес-служба Нацполіції в п'ятницю повідомляє, що в консультативному конкурсі на зайняття посади глави відомства беруть участь 64 кандидати, конкурс буде проведено в п'ять етапів.
Відбір претендентів проводитиме консультативна відбіркова комісія, створена за ініціативою міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. До цієї комісії входять шестеро незалежних міжнародних і українських експертів.
Процедура відбору складатиметься з вивчення поданих кандидатами документів, тестування, а також співбесіди з охочими очолити відомство. Шляхом голосування будуть визначені не більше трьох кандидатів, фінальний список буде передано на затвердження міністру не пізніше 15 лютого 2017 року.
В оприлюдненому прес-службою списку претендентів на посаду голови Нацполіції, зокрема, як чинні керівники поліцейського відомства: в. о. голови Нацполіції Вадим Троян, заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, керівник поліції Києва Андрій Крищенко, начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв, начальники головних управлінь Нацполіції в Донецькій (В'ячеслав Аброськін), Одеській (Дмитро Головін) Житомирській (В'ячеслав Печененко), Чернігівській (Едуард Альохін), Чернівецькій (Сергій Пілігрим) областях.
Також виявили бажання брати участь у консультативному конкурсі дільничний інспектор, патрульний поліцейський, співробітники прокуратури, СБУ і Фіскальної служби України, юристи, практикуючі адвокати та домогосподарка.