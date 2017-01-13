Рада НБУ 17 січня заслухає інформацію правління НБУ про стан валютного ринку

Рада Національного банку України (НБУ) 17 січня проведе засідання, на якому в порядку контролю заслухає інформацію правління НБУ про стан валютного ринку та пропозиції щодо його стабілізації, повідомляється в коментарі глави ради НБУ Богдана Данилишина, розміщеному на веб-сайті Нацбанку.

Як зазначив Б. Данилишин, "рада НБУ відстежує розвиток ситуації і дає свої рекомендації правлінню НБУ для прийняття оперативних рішень".