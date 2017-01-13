Кабмін поширив соцзахист ветеранів війни на сім'ї загиблих в АТО службовців ДФС

Кабінет Міністрів України поширив соціальний захист ветеранів війни на сім'ї загиблих під час антитерористичної операції (АТО) осіб рядового і начальницького складу Державної фіскальної служби.

Згідно з постановою Кабміну №2 від 11 січня, уряд встановив право придбання соціальних гарантій статусу ветерана війни сім'ями осіб рядового і начальницького складу підрозділів ДФС оперативного забезпечення зони АТО, загиблих (зниклих безвісти) за безпосередньої участі в АТО, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

У повідомленні, яке додається до постанови, зазначається, що це рішення сприятиме забезпеченню належного рівня соціального захисту цієї категорії громадян.