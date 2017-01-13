Події

18:26 13.01.2017

У зоні АТО зафіксовано 17 обстрілів бойовиками позицій ЗСУ, поранено військового

У зоні проведення антитерористичної операції в п'ятницю, 13 січня, станом на 18.00 зафіксовано 17 обстрілів бойовиками позицій Збройних сил України, один український військовослужбовець дістав поранення, повідомили в штабі АТО.

"Окупанти продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках. На маріупольському – обстрілювали з мінометів Широкине і Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке та Широкине. Гнутове неодноразово обстрілювали снайпери", - зазначено у повідомленні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на офіційній сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю ввечері.

Також наголошується, що на донецькому напрямку незаконні збройні формування здійснювали обстріл з гранатометів і стрілецької зброї н. п. Луганське, Північне, Зайцеве та Авдіївку.

На луганському напрямку снайпер обстрілював Кримське.

"Загалом сталися 17 обстрілів. Один наш військовий поранений", - зазначено у звіті.

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