Події

18:41 13.01.2017

НБУ вперше підтримав гривню новою формою інтервенції за курсом 27,687 грн/$1

Національний банк України (НБУ) в п'ятницю вперше здійснив продаж іноземної валюти в рамках валютної інтервенції за новою формою - запит про найкращому курсі, запровадження якої передбачено Стратегією валютних інтервенцій на 2016-2020 роки.

"Національний банк вийшов на ринок з інтервенцією в цій формі для згладжування надмірних коливань, обумовлених часовими факторами. Обсяг інтервенції становив до $10 млн. Середньозважений курс, за яким була проведена інтервенція, становив 27,687 грн/$1", – зазначено в повідомленні центробанку.

Згідно з ним, враховуючи підтверджену результативність нової форми валютної інтервенції, Нацбанк планує і надалі за необхідності застосовувати цей інструмент для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

"Валютна інтервенція у формі запиту про найкращому курсі виявилася ефективною: в результаті її проведення гривня на торгах перестала втрачати позиції, і торги завершилися на позначці 27,60/27,70 грн/$1", - наводяться в релізі коментар директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка.

Регулятор зазначає, що одночасно він продовжуватиме інтервенції у формі валютного аукціону і нагадує, що обсяг міжнародних резервів на початок січня становив $15,5 млрд, і цього достатньо для продажу валюти як під час інтервенцій, так і для виконання зобов'язань уряду і НБУ.

НБУ зазначає, що з початку 2017 року він здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму $70,1 млн включно з аукціоном у п'ятницю, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.

Як повідомлялося, в рамках нової форми інтервенції Нацбанк здійснює у банків запит про ціну на купівлю/продаж іноземної валюти через торговельно-інформаційні системи Bloomberg і Reuters, і, отримавши пропозиції банків, укладає договір з тим з них, що запропонував найкращу ціну.

На початку січня НБУ повідомив, що відібрав 20 банків, які можуть брати участь у першому кварталі 2017 року в цій новій формі валютної інтервенції.

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