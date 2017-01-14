Два бойових зіткнення між силами АТО і ДРГ відбулися на маріупольському напрямку

У Донецькій області на маріупольському напрямку в п'ятницю ввечері відбулися два бойові зіткнення між силами АТО і диверсійно-розвідувальними групами бойовиків (ДРГ), повідомили в штабі АТО.

Так, за інформацією прес-центру штабу АТО, оприлюдненою у суботу на офіційній сторінці у «Фейсбук», напередодні о 21:07 у напрямку населеного пункту Трудовський бойовики обстріляли позиції українських підрозділів із великокаліберного кулемета і АГС. Загалом було зафіксовано вісім розривів.

"Під прикриттям вогню в бік українських військових висунулась ворожа ДРГ складом до семи осіб, але під натиском вогню наших воїнів бойовики вимушені були відійти. Вже за кілька хвилин українські спостерігачі виявили черговий вихід ДРГ противника. Командування українських сил прийняло рішення щодо блокування диверсантів силами резервних груп, в ході чого сталося бойове зіткнення з групою незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу АТО, в результаті зіткнення один бойовик дістав смертельне поранення. Інші диверсанти відійшли в невідомому напрямку.

"Тіло загиблого бойовика евакуйовано силами українських військових. При ньому виявлені документи, що підтверджують його причетність до незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Крім того, цього дня о 21:07 було здійснено вихід ДРГ противника в напрямку населеного пункту Петровське.

"За три хвилини розвідувальна група ворога чисельністю п’ять осіб розпочала обстріл українських позицій. Після її наближення на дистанцію ефективного вогневого ураження по диверсантам противника було відкрито вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок прицільного вогню з боку українських підрозділів, розвідувальна група противника відійшла в напрямку населеного пункту Петрівське. При цьому бойовики зазнали втрат", - йдеться в повідомленні.

Серед українських військовослужбовців втрат немає, повідомили в штабі АТО.