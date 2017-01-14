Події

12:11 14.01.2017

Військові РФ направлять у Крим додаткові системи С-400

Додаткові зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400 "Тріумф" планується розгорнути в Криму, повідомив командувач 4-ї армії ВПС і ППО генерал-лейтенант Віктор Севостьянов.

"Звісно, це передбачено. Про терміни я не хотів би поки що говорити", - сказав В.Севостьянов журналістам у Феодосії в суботу, відповідаючи на запитання про можливість розгортання на півострові додаткових систем С-400.

Зенітний ракетний полк, оснащений системою С-400, заступив на бойове чергування в Криму. У суботу відбулася церемонія заступлення на бойове чергування командного пункту і дивізіону С-400.

В.Севостьянов повідомив, що полк ППО у Феодосії продовжить використовувати системи С-300. "ЗРС С-300 із бойового чергування не знімалася в цьому полку. Вона досі веде бойове чергування", - сказав командувач армією.

Він повідомив, що з заступанням на бойове чергування системи С-400 бойові можливості ППО Криму істотно збільшаться.

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