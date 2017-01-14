Українська сторона звернула увагу ОБСЄ на збільшення кількості обстрілів з боку окупантів на Донбасі

Начальник Генерального штабу – верховний головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко зустрівся з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом і звернув увагу міжнародних спостерігачів на збільшення обстрілу українських позицій в районі проведення АТО з боку російсько-німецьких окупаційних військ.

Як повідомляє в суботу прес-служба Міноборони, начгенштаба підкреслив важливість нарощування можливостей СММ ОБСЄ з моніторингу ситуації і спостереження за виконанням мінських домовленостей.

В.Муженко нагадав, що в грудні 2016 і січні 2017 рр. окупаційні війська здійснили 1730 порушень режиму припинення вогню, під час яких 693 рази застосовувалося озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Близько 60% обстрілу українських позицій відбувається у вечірній та нічний час, коли патрулі СММ ОБСЄ не здійснюють спостереження.

Як зазначив В.Муженко, ефективна робота СММ ОБСЄ в районах конфлікту мала сприяти зменшенню напруженості, збереженню життя цивільного населення і запобіганню втрат серед особового складу ЗСУ.