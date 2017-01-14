Екс-нардепа Єфремова конвоювали в Луганську область

Колишнього керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександра Єфремова переведено з Києва у слідчий ізолятор м.Старобільська Луганської області, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган видання ZN.UA.

За її словами, О.Єфремова конвоювали в Луганську область у п'ятницю, 13 січня. Наступне засідання справи екс-нардепа розпочнеться 16 січня о 10:00.

Як повідомлялося, О.Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою у вчиненні низки кримінальних злочинів. 8 серпня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб - до 4 жовтня. Рішенням суду альтернативної можливості внесення застави не надано. 24 листопада Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для О.Єфремова до 22 січня 2017 року.

О.Єфремову інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України), пособництво у захопленні будівлі управління СБУ в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України). Також екс-голові фракції Партії регіонів інкримінується вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України), сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України), а також державна зрада (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Апеляційний суд Луганської області ухвалив рішення проводити судові засідання у справі О.Єфремова в Старобільську Луганської області.