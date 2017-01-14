Поїзд Харків-Київ збив на смерть чоловіка

На залізничній станції "Огульці" (Валківський район, Харківська область) потяг "Харків – Київ" збив чоловіка.

Як повідомляє в суботу відділ комунікацій ГУ Національної поліції Харківської області, подія сталася 13 січня близько 20:25.

"Співробітники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 38-річний житель с.Ков'яги Валківського району", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік перебував на пероні у стані алкогольного сп'яніння і не чув сигналу поїзда. Не втримавши рівновагу, він вдарився об бічну частину поїзда.

Наразі вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.