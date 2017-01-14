Саакашвілі має намір передати в НАБУ докази, що Насіров допомагає своєму тестеві ухилятися від сплати податків

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що передає в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) документи щодо сприяння головою Державної фіскальної служби України Романом Насіровим в ухиленні від сплати податків своєму тестю Олександру Глимбовському.

"Чергове викриття злочинця Насірова. Схема, за якою він допомагає своєму тестеві, власнику однієї з найбільших будівельних корпорацій в Україні Олександру Глимбовському, вражає одночасно своєю простотою і нахабством. Компанія-прокладка, всі рахунки якої заблоковані через несплату боргів, відкриває рахунок у банку і просто не реєструє його у Державній податковій службі. Таке можливо тільки коли ДФС очолює твій родич Насіров, і це дає змогу вигравати нові тендери навіть через систему ProZorro", – написав М.Саакашвілі на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» у суботу.

"Ми підготували всі документи і передаємо їх в НАБУ", - додав він.

Також на сторінці в соцмережі екс-глава Одеської ОДА оприлюднив інфографіку, згідно з якою О.Глімбовський пов'язаний із компанією "Альтіс-Холдинг", а та в свою чергу – з компанією-"прокладкою" "Альтіс-Спецбуд", яка "фактично не має майна, має в лізингу будівельну техніку, а також 5 млн грн непогашеного боргу і заблоковані рахунки, і при цьому виграє нові тендери". Зокрема зазначено, що ця компанія виграла тендери на Поштовій площі в Києві на 403 млн грн і дитячої спеціалізованої лікарні "Охмадит" на 390 млн грн, а також нові тендери – щодо "Київводоканалу" на 177 млн грн.