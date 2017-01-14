Агресивна політика Кремля призвела до активізації НАТО

Агресивна політика Росії призвела до активізації структур Північноатлантичного Альянсу і змусила його продемонструвати свою здатність до рішучих дій, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр у своїй статті для видання ZN.UA зазначила, що на противагу Європейському Союзу, який переживає системну кризу, блок НАТО сьогодні лише посилюється.

"У Євросоюзі ключові тренди сьогоднішнього дня — дезінтеграція і євроскептицизм. Водночас НАТО "прокидається": не можна не помітити активізації всіх структур блоку, демонстрації здатності до рішучих кроків (наприклад, направлення військового контингенту в Балтію, розширення присутності у Польщі та Румунії), дієвого пошуку адекватних відповідей на нові типи загроз (включно з кібератаками і інформаційними провокаціями). В особі Росії альянс — очевидно, вперше з часу розвалу СРСР — отримав противника: справжнього, відчутного і географічно локалізованого", - зазначає І.Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, сьогодні ні в кого в НАТО немає ілюзій з приводу подій в Україні.

Віце-прем'єр також наголошує, що для України інтеграція в НАТО — це спосіб створення сучасної боєздатної армії. "Цей процес вже триває, і співпраця з НАТО вже тепер відіграє в ньому ключову роль", – пише вона.

І.Климпуш-Цинцадзе також зазначила, що стандарти НАТО передбачають не тільки боєздатну армію, а й прозорий оборонний бюджет, викорінення корупції в державних закупівлях на оборонні потреби, технічне переоснащення військ і готовність до нових типів загроз, що передбачають гібридний тип війни.