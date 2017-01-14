Мокрий сніг, дощ та ожеледицю прогнозують синоптики у неділю в Україні

Найближчої доби погоду більшої частини території України визначатиме тепле і вологе повітря. На Лівобережжі, вночі і в південних областях очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; на решті територій без опадів; на дорогах ожеледиця

Вітер західний, 5-10 м/с (у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні 3-6° тепла, в західній частині та Вінницької області 5-10° морозу.

У Києві – вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 січня найвища температура вдень була 7,9° тепла в 1975 р., найнижча вночі 24,7° морозу в 1943 р.

У понеділок, 16 січня, на більшій території України без опадів, лише в Криму та Приазов'ї та у східних областях невеликий вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний 4-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у західних областях 7-12° морозу, вдень 1-7° морозу; на крайньому півдні та у східній частині вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві 16 січня без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6° морозу, вдень 3-5° морозу.