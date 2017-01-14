На дорогах України через негоду загинули три людини і травмовані 75

Унаслідок ускладнених погодних умов і підвищеної аварійної ситуації за минулу добу на автошляхах України загинули три людини, травмовані -75.

Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, станом на 09:00 суботи критичною за рівнем аварійності ситуація залишається в Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській, а також Донецькій і Луганській областях.

На автошляхах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

Як повідомлялося, вранці в суботу, 14 січня, через несприятливі погодні умови в Закарпатській області тимчасово обмежено рух вантажівок на дорогах державного значення, а в Івано-Франківській області - на дорогах Н-09 "Мукачеве – Львів" і Р-21 "Долина – Хуст".